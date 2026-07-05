Sevgili Oğlak, bu hafta Mars ile Neptün kavuşumu özellikle dizler, eklemler ve kemik sistemiyle ilgili hassasiyetleri daha görünür hale getirebilir. Uzun süre çömelmek, ağır yük taşımak ya da gün boyunca aynı pozisyonda kalmak diz bölgesinde sertlik ve rahatsızlık hissi yaratabilir. Özellikle merdiven kullanımı ya da ani kalkış hareketlerinde bedeninin sınırlarını zorlamamaya dikkat etmek isteyebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…