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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 6 Temmuz - 12 Temmuz Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 6 Temmuz - 12 Temmuz haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta Mars ile Neptün kavuşumu özellikle dizler, eklemler ve kemik sistemiyle ilgili hassasiyetleri daha görünür hale getirebilir. Uzun süre çömelmek, ağır yük taşımak ya da gün boyunca aynı pozisyonda kalmak diz bölgesinde sertlik ve rahatsızlık hissi yaratabilir. Özellikle merdiven kullanımı ya da ani kalkış hareketlerinde bedeninin sınırlarını zorlamamaya dikkat etmek isteyebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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