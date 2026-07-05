Sevgili Oğlak, bu hafta para konusunda uzun süredir ertelediğin bir satın almanın aslında artık gerekli olmadığını fark edebilirsin. Belki taşınınca alırım dediğin bir eşya, sürekli araştırdığın bir elektronik ürün ya da aylar önce ihtiyaç gibi görünen bir harcama anlamını yitirmiş olabilir. Neptün retrosu, ihtiyaç ile alışkanlık arasında kalan harcamaları daha görünür hale getiriyor. Öte yandan aile içinde yapılan basit bir düzenleme ya da evde değerlendirilen mevcut imkanlar sana beklenmedik bir tasarruf sağlayabilir. Bu hafta kazanç bazen yeni para kazanmaktan değil, gereksiz yere harcanacak paranın cebinde kalmasından geçebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…