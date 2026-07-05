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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 6 Temmuz - 12 Temmuz Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta para konusunda uzun süredir ertelediğin bir satın almanın aslında artık gerekli olmadığını fark edebilirsin. Belki taşınınca alırım dediğin bir eşya, sürekli araştırdığın bir elektronik ürün ya da aylar önce ihtiyaç gibi görünen bir harcama anlamını yitirmiş olabilir. Neptün retrosu, ihtiyaç ile alışkanlık arasında kalan harcamaları daha görünür hale getiriyor. Öte yandan aile içinde yapılan basit bir düzenleme ya da evde değerlendirilen mevcut imkanlar sana beklenmedik bir tasarruf sağlayabilir. Bu hafta kazanç bazen yeni para kazanmaktan değil, gereksiz yere harcanacak paranın cebinde kalmasından geçebilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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