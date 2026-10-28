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Oğlak Burcu right-white
29 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.10.2026 - 18:00
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Ekim Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, günlük rutin evindeki Ay sindirimi ve bağırsak düzenini öne çıkarıyor; sabah Mars'la kurulan sekstil bedenini harekete geçirmek için ideal. Öğle civarında Merkür'le uyumsuz açı yapan Ay arkadaş ya da ekip ortamında uzun süre konuşmaktan boğazını yorabilir, su iç. Mars ve Jüpiter sekizinci evinde derin bir arınma, kilo ya da düzen değişikliği isteği doğurabilir; ani bir diyet yerine dengeli beslen. Akşam Jüpiter'le sekstil yapan Ay iştahı artırıyor, porsiyon ölçüsünü gözle değil avuçla ayarla. Gün sonunda hafif bir esneme yap, özellikle dizlerini ve belini gevşet. Erken yatmak sana iyi gelir. Öğün aralarında küçük bir meyve ya da kuruyemiş sindirimi dengeler. Gün içinde yeterince su içmeyi ve kısa nefes molaları vermeyi ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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