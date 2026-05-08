Sevgili Kova, bugün Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle beraber bakışların her şeyi anlattığı lakin sözlere gerek kalmayan bir aşk enerjisi seni sarmalayabilir. Partnerinle kelimelere dökülmeden sessizce anlaşmak kalbindeki aidiyet hissini perçinleyecektir. Sevildiğini hissetmekse ruhuna şifa verecektir.

Tabii eğer yalnızsan, hiç tanımadığın bir yabancı ile kurduğun yoğun göz teması derin bir bağın işaretçisi olabilir. Bu şansı değerlendirmek için ise sosyal hayata karışman ve çevrene dikkatle bakman gerek. Kalbinin ritmini değiştirecek taze bir heyecan çok yakında olabilir, bunu kaçırma deriz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…