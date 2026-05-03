Sevgili Kova, bugün kalbinde anlamaya çalıştığın duygusal meseleleri zorlamak yerine kendi haline bırakmayı denemelisin. Müdahale etmeden izlemek taşların yerine kendiliğinden oturmasını sağlayacaktır. Ruhsal rahatlama süreci içindesin.

Eğer beraberliğin varsa, partnerine zaman tanıyarak düğümlerin kelimelere ihtiyaç kalmadan çözülmesini bekleyebilirsin. İlişkindeki uyumu yakalamak adına sadece sürecin getirdiklerini kucaklamalısın. Eğer bekarsan, hislerini açıklamak için acele etmeyerek yaşanan gelişmeleri uzaktan izleyebilirsin. Kimin seninle gerçekten ilgilendiğini anlamak adına sessizce izlemek en iyisidir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...