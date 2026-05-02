Sevgili Kova, bugün kalbindeki belirsiz meselelerin kendiliğinden çözüldüğüne şahitlik edebilirsin. Anlamaya çalıştığın her şey çaba sarf etmene gerek kalmadan netleşecek. Ruhsal bir rahatlama süreci içindesin.

Eğer beraberliğin varsa, anlamaya çalıştığın meseleler kendiliğinden çözülerek zihnini rahatlatacaktır. Sabırlı davrandığında taşların yerine oturduğunu memnuniyetle fark edeceksin. Partnerinle arandaki düğümler kelimelere ihtiyaç kalmadan çözülecektir. Ama bekarsan, sosyal çevrendeki insanların gerçek yüzünü göreceğin süreçten geçiyorsun. Kimin seninle gerçekten ilgilendiğini anlamak adına sessizce izlemek en iyisidir. Kalabalıklar içinde kendini yalnız hissetmek yerine, ruhuna hitap eden özel kişiyi beklemeyi seçmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...