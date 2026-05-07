Sevgili Kova, geçmişte yarım kalan projeleri canlandırmaya ne dersin? Uzun zamandır ne biten ne yiten işlerine çeki düzen vermek için bugün harika fırsatlar yakalayabilirsin. Böylece seni dibe çeken yükleri birer hazineye çevirebilirsin.

Tabii bu arada, eski düzenle başlayan projeleri yenilikçi bakış açınla taçlandırmak ve yapay zeka gibi günümüzün güçlü imkanlarını kullanarak beslemek de başarını artıracaktır. Geçmişi değerlendirirken, titizlikle yürüttüğün çalışmaların; rakiplerinden her zamankinden fazla öne çıkmana da yardım edecektir.

Peki ya aşk? Her şey bir anda değişebilir... Partnerinle yaptığın planlarda bile son dakika değişimleri yaşayabilir. Belki birlikte katılacağınız bir davete tek başına katılman gerekebilir. Bu yalnızlık ise seni biraz fazla etkileyebilir. Dikkatli ol, kalbin kırılmak üzere! Ama bekar bir Kova burcuysan, anın getirdiklerini kucaklamalı ve geçmişin yüklerini serbest bırakmalısın. Kalbinin ritmini aniden değiştirecek güçle aşkı bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...