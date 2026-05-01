Sevgili Kova, bugün Merkür ile Neptün'ün açısı kariyerinde bir durumu olduğundan çok daha iyi yorumlama ihtimalini güçlendiriyor. Bir projenin ya da ortaklığın tam olarak bittiğini düşünerek erken sevinç yaşama riskin var. Bahsi geçen hazır olma hissi seni heyecanlandırsa da profesyonel tedbiri elden bırakmadan detayları son bir kez incelemelisin.

Mesleki alanda aşırı iyimserlik seni yanıltmasın; her aşamayı rasyonel bir pencereden de görmeye çalışmalısın. Kariyerindeki büyüme potansiyelini abartılı şekilde değerlendirmek ileride revizyon yapmanı gerektirebilir. Ayaklarının yere sağlam bastığından emin olduğunda vizyonunu genişletmekten asla çekinmemelisin.

Peki ya aşk? Karşındaki insanı zihninde her zamankinden daha çok idealize etme eğiliminde olduğun bir gündesin. Eğer bir ilişkin varsa partnerinin sadece iyi yanlarına odaklanarak gerçek pürüzleri görmezden gelebilirsin. Bekarsan yeni tanıştığın birini hayalindeki mükemmel karaktere büründürmeden önce gerçek kimliğini keşfetmek için kendine zaman tanımalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...