30 Mart - 5 Nisan Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

30 Mart 2026 - 5 Nisan 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
29.03.2026 - 18:31

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 30 Mart - 5 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 30 Mart - 5 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta iş hayatında Venüs'ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte bir dönüm noktasına geliyoruz. Ev, mülk ya da yerleşimle ilgili konular, Venüs'ün etkisiyle maddi açıdan daha fazla önem kazanıyor. Belki de bir yatırım yapmayı düşünüyorsun ya da mevcut yaşam düzeninde bir değişiklik planlıyorsun. Bu hafta, bu tür konulara odaklanmak için mükemmel bir zaman.

Hafta sonuna doğru ise Ay ile Plüton üçgenin etkisiyle içsel bir güç kazanıyorsun. Bu, belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir kararı netleştirip uygulamaya koyman için bir fırsat olabilir. Bu adım, seni daha sağlam bir noktaya taşıyacaktır ve belki de hayatının bir sonraki bölümüne geçiş yapmanı sağlayacaktır. Bak gör, yeni düzen, yeni şehir ya da ev sana çok iyi gelecek. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise durum biraz daha karmaşık. Ay ile Mars karşıtlığı, özellikle bu hafta sonu, gerginlik yaratabilir. Bekar bir Kova bucuysan, hızlı başlayan bir etkileşimin kısa sürede zorlaşabileceğini görebilirsin. Sürprizlerle dolu bir flört, sorunlu bir ruh haline bürünebilir ve seni korkutabilir. Dikkatli ol! İlişkisi olan Kovalar için ise sabırsızlık, tartışmalara yol açabilir. Bu durumda, sakin kalmak ve anlayışlı olmak en iyisi... Birbirinizi dinlemelisiniz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Kova Burcu Yorumu

Aylık Kova Burcu Yorumu

Yıllık Kova Burcu Yorumu

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın