Sevgili Kova, bu hafta iş hayatında Venüs'ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte bir dönüm noktasına geliyoruz. Ev, mülk ya da yerleşimle ilgili konular, Venüs'ün etkisiyle maddi açıdan daha fazla önem kazanıyor. Belki de bir yatırım yapmayı düşünüyorsun ya da mevcut yaşam düzeninde bir değişiklik planlıyorsun. Bu hafta, bu tür konulara odaklanmak için mükemmel bir zaman.

Hafta sonuna doğru ise Ay ile Plüton üçgenin etkisiyle içsel bir güç kazanıyorsun. Bu, belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir kararı netleştirip uygulamaya koyman için bir fırsat olabilir. Bu adım, seni daha sağlam bir noktaya taşıyacaktır ve belki de hayatının bir sonraki bölümüne geçiş yapmanı sağlayacaktır. Bak gör, yeni düzen, yeni şehir ya da ev sana çok iyi gelecek.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise durum biraz daha karmaşık. Ay ile Mars karşıtlığı, özellikle bu hafta sonu, gerginlik yaratabilir. Bekar bir Kova bucuysan, hızlı başlayan bir etkileşimin kısa sürede zorlaşabileceğini görebilirsin. Sürprizlerle dolu bir flört, sorunlu bir ruh haline bürünebilir ve seni korkutabilir. Dikkatli ol! İlişkisi olan Kovalar için ise sabırsızlık, tartışmalara yol açabilir. Bu durumda, sakin kalmak ve anlayışlı olmak en iyisi... Birbirinizi dinlemelisiniz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…