Sevgili Koç, bu hafta maddi durumunu yeniden ele almaya ve düzenlemeye ihtiyaç duyacaksın. Haftanın ilk günlerinde Venüs'ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte, gelir-gider dengenle daha fazla ilgilenmeye başlıyorsun. Belki de bu süreçte plansız ilerlediğin bir konuda düzenli bir sistem kurma ihtiyacı hissedebilirsin. Evet, bu durum kısa vadede seni biraz sıkabilir ama unutma ki uzun vadede güçlenmeni sağlayacaktır.

Hafta ortasında ise Ay ile Satürn karşıtlığının devreye girmesiyle birlikte, beklediğin bir ödemenin gecikmesi ya da bir üst figürle ilgili olarak baskı hissetme durumu söz konusu olabilir. Neyse ki bu durum, seni daha stratejik düşünmeye yönlendiriyor. Artık sadece çalışmak değil, aynı zamanda doğru yönetmek de senin işin haline gelmeli. İş hayatında stratejik hamlelerin önemini kavraman, kariyerinde yeni bir sayfa açmanı da sağlayabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise Ay ile Mars karşıtlığının etkisiyle hafta sonuna doğru bir gerginlik söz konusu olabilir. Eğer bekar bir Koçsan, hızla başlayan bir yakınlaşmanın aynı hızla gerileme ihtimali var. Zira, tahammülün bir hayli düşüyor. Küçük bir şaka bile seni kızdırabilir, belki de o doğru kişi değildir, ne dersin? İlişkisi olan Koçlar içinse, sabırsızlıkla verilen tepkiler bir tartışmayı tetikleyebilir. Ancak bu gerilimli durum, bastırılmış duygularının açığa çıkmasına da zemin hazırlayabilir. Duygusal anlamda bir rahatlama hissi yaratabilir. İşte bu sayede aşka dürüst bir adım atma fırsatı bulabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…