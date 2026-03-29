Sevgili Koç, bu hafta romantik hayatında biraz dalgalanmalar yaşayabilirsin. Ay ve Mars'ın karşıtlığı, haftanın sonlarına doğru bir gerginlik atmosferi yaratıyor. Bekar bir Koç burcuysan, bir anda başlayan bir aşk hikayesinin aynı hızla soğuma ihtimaliyle karşı karşıyasın. Sabrının sınırlarını zorlayan bu durum, tahammül seviyeni düşürüyor. Bir anda, en masum şakalar bile sinirlerini bozabilir. Belki de bu, karşındaki kişinin senin için doğru kişi olmadığını düşünme vaktinin geldiğinin bir işareti!

İlişkisi olan Koçlar ise, sabırsızlıkla verilen tepkilerin bir tartışmayı körükleyebileceği bir durumla karşı karşıya. Ancak unutma ki bazen bu tür gerginlikler, içinde bastırdığın duyguların yüzeye çıkmasına yardımcı olabilir. Bu, duygusal anlamda bir rahatlama hissi yaratabilir ve belki de aşka daha dürüst bir şekilde adım atmanı sağlar. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…