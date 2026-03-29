Sevgili Koç, bu hafta maddi durumunu gözden geçirip düzenlemeye ihtimal vermen gerekebilir. Haftanın ilk günlerinde Venüs'ün Boğa burcuna geçişiyle, maddi konulara daha fazla odaklanman gerekebilir. Belki de bu süreçte, plansız ve programsız ilerlediğin bir konuda düzenli bir sistem kurma ihtiyacı duyabilirsin.

Hafta ortasında ise Ay ile Satürn'ün karşıtlığının devreye girmesiyle, beklediğin bir ödemenin gecikmesi ya da bir üst figürle ilgili olarak baskı hissetme durumu söz konusu olabilir. Ancak bu durum, seni daha stratejik düşünmeye yönlendirecek. Artık sadece çalışmak değil, aynı zamanda doğru yönetmek de senin işin haline gelmeli. İş hayatında stratejik hamlelerin önemini kavraman, kariyerinde yeni bir sayfa açmanı da sağlayabilir. Bu hafta, maddi durumunu yeniden ele al, düzenlemeler yap ve stratejik düşünmeyi öğren. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…