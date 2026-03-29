Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 30 Mart - 5 Nisan Kova Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

30 Mart 2026 - 5 Nisan 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
29.03.2026 - 19:16

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 30 Mart - 5 Nisan haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 30 Mart - 5 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta Venüs'ün Boğa burcuna geçişiyle iş hayatında büyük bir değişim kapıda. Ev, mülk veya yerleşimle ilgili konular, Venüs'ün bu yeni konumu sayesinde maddi açıdan daha fazla önem kazanıyor. Belki de bir süredir aklında olan bir yatırımı hayata geçirmeyi düşünüyorsun ya da mevcut yaşam düzeninde bir değişiklik yapmayı planlıyorsun. Eğer öyleyse, bu hafta tam da bu tür konulara odaklanmak için mükemmel bir zaman.

Hafta sonuna doğru ise Ay ile Plüton arasında oluşan üçgenin etkisiyle içsel bir güç kazanıyorsun. Bu, belki de uzun zamandır kafanda şekillendirdiğin bir kararı netleştirip uygulamaya koyman için bir fırsat olabilir. Bu adım, seni daha sağlam bir noktaya taşıyacak ve belki de hayatının bir sonraki bölümüne geçiş yapmanı sağlayacak. Kim bilir, belki de yeni bir düzen, yeni bir şehir ya da yeni bir ev sana taptaze bir başlangıç sunacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

