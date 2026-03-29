Sevgili Kova, bu hafta Ay'ın Mars ile olan karşıtlığı, özellikle hafta sonu senin için biraz gerginlik yaratabilir. Eğer bekar bir Kova burcuysan, hızla başlayan bir ilişkinin, çabucak karmaşık bir hal alabileceğini gözlemleyebilirsin. Bir anda karşına çıkan, sürprizlerle dolu bir flört, hızla sorunlu bir ruh haline dönüşebilir ve seni biraz ürkütebilir. Bu durumda, dikkatli olmanı öneririm.

Ama eğer bir ilişkin varsa, bu hafta sabırsızlık duyguların biraz daha yoğunlaşabilir ve bu durum, tartışmalara yol açabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsan, sakin kalmayı ve anlayışlı olmayı tercih etmek, ilişkin için en iyi seçenek olabilir. Unutma ki birbirinizi dinlemek ve anlamak her zaman en doğru çözüm yolu olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…