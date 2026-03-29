Sevgili Kova, bu hafta senin için birtakım enerji dalgalanmaları söz konusu olabilir. Ay ve Mars'ın karşı karşıya geldiği bu dönemde, ani hareketlerden kaçınman ve bedensel sınırlarını iyi belirlemen oldukça önemli.

Bir anda yüksek enerji seviyelerine ulaşıp hemen ardından enerjinin düştüğünü hissedebilirsin. Bu durum, hem ruhsal hem de fiziksel sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, ani hareketlerden kaçınman ve enerjini kontrollü bir şekilde kullanman gerekiyor.

Bedenini zorlayacak, aşırı enerji gerektiren aktiviteler yerine, tempolu ama aynı zamanda kontrollü aktiviteleri tercih etmen faydalı olacaktır. Belki bir yürüyüş, belki hafif bir spor... Hem enerjini dengede tutacak, hem de sağlığını koruyacak bu tür aktiviteler, bu hafta senin için ideal olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…