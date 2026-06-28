Sevgili İkizler, bu hafta başı Oğlak burcundaki Dolunay kemik yapısını, dişleri ve cilt bariyerini vurgulayarak bu alanlarda kalıcı tedaviler başlatmanı destekliyor. Kalsiyum desteklerine yönelerek ve cilt onarıcı bakımlar yaparak bedenini destekliyorsun. Belki de bu hafta içinde uzun zamandır ertelediğin bir diş hekimi randevusu da almalısın.

Hafta ortasında meydana gelen Jüpiter'in Aslan burcundaki seyri ise kalp ritmi ve dolaşım sistemi üzerinde genişletici bir etki yaratarak tansiyon dalgalanmalarına zemin hazırlayabileceğini gösteriyor. Kalp sağlığını yormayan hafif egzersizler tercih edeceğin bu süreçte kendine şefkat göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…