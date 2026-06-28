Sevgili İkizler, bu hafta başı Ay'ın Kova burcuna geçişi omuzlarındaki ağır sorumluluklardan sıyrılıp bütünüyle sosyal vizyonunu genişletmeni fısıldıyor. Bireysel dertlerini bir kenara bırakıp toplumsal konulara, grup çalışmalarına veya arkadaş ağlarına yönelerek kendini çok daha üretken hissediyorsun. Kalabalıklar içinde sergilediğin bu vizyoner duruş, sana modern ve yenilikçi bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında başlayan Merkür retrosu ise yönetici gezegenin olması sebebiyle seni doğrudan etkileyerek eski planları masaya yatırmanı zorunlu kılıyor. Hızla ilerlemek yerine geçmişteki iletişim hatalarını, yarım kalan projeleri veya iptal edilen randevuları revize ediyorsun. Geriye dönüp kendi hatalarını onarmak, hayat yolculuğunda olası büyük pürüzleri engelliyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Ay ile Jüpiter karşıtlığı duygusal hayatında coşkuyu arşa çıkarsa da, partnerinden beklentilerini abartmana neden olarak hayal kırıklığı yaratabiliyor. İlişkin varsa, eşinin veya sevgilinin sana verebileceğinden çok daha fazlasını talep edip, karşılanmayan beklentiler yüzünden gereksiz bir küskünlük yaşayabiliyorsun. Bekarsan, yeni tanıştığın birine gereğinden fazla anlam yükleyip onu gözünde bütünüyle devleştirerek ileride üzüleceğin bir yanılsamanın içine düşebiliyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…