Sevgili İkizler, bu haftaya Ay'ın Kova burcundaki o özgürleştirici seyriyle başlayarak geleneksel kuralları yıkıp yepyeni çalışma modellerine yöneliyorsun. İster yeni mezun bir vizyoner ol ister evden üretim yapan biri, teknolojiyi ve sosyal ağları kullanarak kendi kitleni yaratıyorsun. Klasik mesai saatlerinin dışına çıkarak sergilediğin bu marjinal yaklaşım, sana bambaşka bir gelir modeli veya alternatif bir kariyer kapısı aralıyor.

Hafta ortasında ise Merkür retrosunun başlamasıyla birlikte yeni atılımlara mecburi bir ara vererek geçmişin muhasebesini yapıyorsun. Bozulan teknolojik aletlerini tamir ettirmek, eski müşterilerinle veya yöneticilerinle yarım kalan meseleleri çözmek tüm vaktini alıyor. Hızını kestiğin bu süreç, aslında altyapını güçlendirerek seni gelecekteki büyük iletişim krizlerinden koruyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…