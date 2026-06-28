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İkizler Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 29 Haziran - 5 Temmuz haftası İkizler ve yükselen İkizler burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 29 Haziran - 5 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu haftaya Ay'ın Kova burcundaki o özgürleştirici seyriyle başlayarak geleneksel kuralları yıkıp yepyeni çalışma modellerine yöneliyorsun. İster yeni mezun bir vizyoner ol ister evden üretim yapan biri, teknolojiyi ve sosyal ağları kullanarak kendi kitleni yaratıyorsun. Klasik mesai saatlerinin dışına çıkarak sergilediğin bu marjinal yaklaşım, sana bambaşka bir gelir modeli veya alternatif bir kariyer kapısı aralıyor.

Hafta ortasında ise Merkür retrosunun başlamasıyla birlikte yeni atılımlara mecburi bir ara vererek geçmişin muhasebesini yapıyorsun. Bozulan teknolojik aletlerini tamir ettirmek, eski müşterilerinle veya yöneticilerinle yarım kalan meseleleri çözmek tüm vaktini alıyor. Hızını kestiğin bu süreç, aslında altyapını güçlendirerek seni gelecekteki büyük iletişim krizlerinden koruyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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