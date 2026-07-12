Sevgili İkizler, bu hafta başında burcunuzda ilerleyen gezegenlerin yoğunluğu, zihinsel kapasitenizi ve iletişim becerilerinizi en üst seviyeye çıkarıyor. Uzun süredir çekingen kaldığınız ya da fikirlerinizi sunmaktan çekindiğiniz ne varsa, şimdi hepsini büyük bir hitabet gücüyle ortaya koyma zamanı. Çevrenizdeki insanları ikna etmek, projelerinizi satmak ve girdiğiniz ortamlarda tüm dikkatleri üzerinize çekmek bu dönemde sizin için çocuk oyuncağı olacak.

Hafta ortasında yönetici gezegeniniz Merkür’ün retrosu, özellikle cüzdanınızı, kişisel kazançlarınızı ve harcama alışkanlıklarınızı mercek altına alıyor. Yeni bir iş ortaklığına girmek ya da büyük paralar harcamak yerine, geçmişten gelen alacakların peşine düşmek veya banka hesaplarındaki eski pürüzleri ayıklamak çok daha doğru bir strateji olacaktır. Maddi konularda daha önce yaptığınız hataları fark edip bütçenizi yeniden yapılandırmak, önünüzü çok daha net görmenizi sağlayacak.

Aşk hayatınızda ise hafta sonuna doğru kelimelerin gücü iki katına çıkıyor; ancak bu durum sert tartışmaları da beraberinde getirebilir. Eğer bir partneriniz varsa, aranızda gelişen ego savaşlarına kapılmamalı ve haklı çıkmaya çalışmak yerine empati kurmayı denemelisiniz. Kalbi boş olan bir İkizler burcuysanız, sosyal medyada ya da mesaj kutunuzda eski flörtlerin aniden belirmesi kafanızı biraz karıştırabilir; fakat samimiyetinden emin olmadığınız hiçbir eski hikayeye ikinci bir şans vermemelisiniz.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…