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İkizler Burcu right-white
13 - 19 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 13 Temmuz - 19 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 13 Temmuz - 19 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta başında burcunuzda ilerleyen gezegenlerin yoğunluğu, zihinsel kapasitenizi ve iletişim becerilerinizi en üst seviyeye çıkarıyor. Uzun süredir çekingen kaldığınız ya da fikirlerinizi sunmaktan çekindiğiniz ne varsa, şimdi hepsini büyük bir hitabet gücüyle ortaya koyma zamanı. Çevrenizdeki insanları ikna etmek, projelerinizi satmak ve girdiğiniz ortamlarda tüm dikkatleri üzerinize çekmek bu dönemde sizin için çocuk oyuncağı olacak.

Hafta ortasında yönetici gezegeniniz Merkür’ün retrosu, özellikle cüzdanınızı, kişisel kazançlarınızı ve harcama alışkanlıklarınızı mercek altına alıyor. Yeni bir iş ortaklığına girmek ya da büyük paralar harcamak yerine, geçmişten gelen alacakların peşine düşmek veya banka hesaplarındaki eski pürüzleri ayıklamak çok daha doğru bir strateji olacaktır. Maddi konularda daha önce yaptığınız hataları fark edip bütçenizi yeniden yapılandırmak, önünüzü çok daha net görmenizi sağlayacak.

Aşk hayatınızda ise hafta sonuna doğru kelimelerin gücü iki katına çıkıyor; ancak bu durum sert tartışmaları da beraberinde getirebilir. Eğer bir partneriniz varsa, aranızda gelişen ego savaşlarına kapılmamalı ve haklı çıkmaya çalışmak yerine empati kurmayı denemelisiniz. Kalbi boş olan bir İkizler burcuysanız, sosyal medyada ya da mesaj kutunuzda eski flörtlerin aniden belirmesi kafanızı biraz karıştırabilir; fakat samimiyetinden emin olmadığınız hiçbir eski hikayeye ikinci bir şans vermemelisiniz.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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