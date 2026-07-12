Sevgili İkizler, bu hafta Yeni Ay'ın etkisiyle doğrudan kişisel gelirleriniz, nakit akışınız veya yeni ek kazanç fırsatlarınız konusunda oldukça şanslı kapılar aralanabilir. Ancak Venüs ve Satürn arasındaki sert açı, kariyerinizdeki sorumluluklar veya iş hayatınızdaki yoğunluk nedeniyle bütçenizi sıkılaştırmanızı ve adımlarınızı daha temkinli atmanızı gerektirecektir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun...