İlişkisi olan İkizler, hafta sonuna doğru aranızdaki iletişimin gücü iki katına çıkarken, bu durum ne yazık ki bazı sert tartışmaları ve ego savaşlarını da beraberinde getirebilir. Partnerinizle yürüteceğiniz diyaloglarda kimin haklı olduğunun peşine düşmek yerine, birbirinizi gerçekten duymaya ve anlamaya odaklanmalısınız. Karşılıklı inatlaşmalardan uzak durup empati kurmayı denediğinizde, aradaki gerilimi büyümeden yatıştırmayı kolayca başaracaksınız.

Bekar bir İkizler burcuysanız, sosyal medya hesaplarınızda veya mesaj kutunuzda eski flörtlerin aniden belirmesi ve yeniden iletişim kurma çabaları kafanızı biraz karıştırabilir. Geçmişten gelen bu nostaljik hareketlilik içinizde bazı duyguları kıpırdatsa da karşınızdaki insanların samimiyetinden tam olarak emin olmadan hareket etmemelisiniz. Enerjinizi tüketecek ve sizi yeniden aynı döngüye sokacak hiçbir eski hikayeye aceleyle ikinci bir şans vermemek bu dönemin en akıllıca hamlesi olacaktır.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…