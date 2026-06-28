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İkizler Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 29 Haziran - 5 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu haftaya Ay ve Jüpiter karşıtlığının getirdiği o abartılı iyimserlik ve hevesle başlayarak aşk hayatında sınırları tamamen kaybediyorsun. Mantığını devre dışı bırakıp her şeyin mükemmel olacağına dair o asılsız inanca tutunmak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Ölçüyü kaçırma eğilimin kararlarını zorlaştırıyor.

İlişkin varsa, maddi veya manevi olarak eşinden yapamayacağı büyük jestler bekleyip, gerçekleşmediğinde ise büyük bir trajedi yaratarak aranızdaki o tatlı huzuru zedeleyebiliyorsun. Bekarsan, bir iki tatlı söze hemen kanıp karşınızdaki kişiyi adeta hayatının aşkı ilan ediyorsun ancak bu abartılı coşku hızla sönmeye mahkum. Gerçeklerden bu kadar kopmamayı öğrenmek, kalbini olası sert düşüşlerden korumanın tek yolu oluyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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