Sevgili İkizler, bu haftaya Ay ve Jüpiter karşıtlığının getirdiği o abartılı iyimserlik ve hevesle başlayarak aşk hayatında sınırları tamamen kaybediyorsun. Mantığını devre dışı bırakıp her şeyin mükemmel olacağına dair o asılsız inanca tutunmak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Ölçüyü kaçırma eğilimin kararlarını zorlaştırıyor.

İlişkin varsa, maddi veya manevi olarak eşinden yapamayacağı büyük jestler bekleyip, gerçekleşmediğinde ise büyük bir trajedi yaratarak aranızdaki o tatlı huzuru zedeleyebiliyorsun. Bekarsan, bir iki tatlı söze hemen kanıp karşınızdaki kişiyi adeta hayatının aşkı ilan ediyorsun ancak bu abartılı coşku hızla sönmeye mahkum. Gerçeklerden bu kadar kopmamayı öğrenmek, kalbini olası sert düşüşlerden korumanın tek yolu oluyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…