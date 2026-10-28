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İkizler Burcu right-white
29 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.10.2026 - 18:00
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Ekim Perşembe günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay burcunda ilerlerken bütün gün hareket etmek istiyorsun; sabahki Mars sekstili omuz, kol ve akciğer kapasiteni destekliyor, bu yüzden temiz havada tempolu bir yürüyüş çok iyi gelir. Öğleye doğru Ay Merkür'le uyumsuz açı yaptığında konsantrasyonun dağılabilir, sinirsel bir yorgunluk ya da el titremesi hissedersen kısa bir mola ver. Altıncı evindeki Merkür geri giderken günlük sağlık rutinine dönmek ya da kontrol randevusu almak için uygun. Akşam Ay ile Jüpiter arasındaki sekstil sosyal bir yemeğe götürebilir, ağır yağlı yemeklerden uzak dur. Geceyi telefonsuz bitirmeyi deneyebilirsin. Gün içinde yeterince sıvı almak da önemli. Omuzlarını ve ellerini her saat başı gevşet. Akşam yemeğinden sonra on dakikalık sakin bir yürüyüş uykuya hazırlık yapar. Kafeinli içecekleri öğleden sonra kes.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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