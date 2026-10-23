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İkizler Burcu right-white
24 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Ekim Cumartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Merkür'ün geriye dönmesi günlük sağlık rutinini, uykunu ve sindirimini etkileyebilir; bu dönemde düzenli saatlerde yemek yemek özellikle önemli. Şafak vaktinde Uranüs'le kurulan uyumlu açı sana yeni bir spor ya da beslenme düzeni denemek için ilham verebilir, ama başlatmak yerine hazırlık yapmak daha uygun. Kollarında, ellerinde ve akciğer çevrende yorgunluk varsa pencereyi aç, omuzlarını geriye çevir ve derin nefes al. Öğle yemeğini yavaş ye. Bilgisayar ve telefon başında ellerin yorulursa bilek çevirme hareketi yap. Ekrandan uzaklaşıp gözlerini dinlendirmek zihnini toparlar, akşam için sade bir menü seç. Akciğerlerini rahatlatmak için gün içinde balkonda ya da açık havada beş dakika derin nefes çalışması yapmak çok işine yarar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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