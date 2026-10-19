article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey İkizler Burcu chevron-right-grey 20 Ekim Salı İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
20 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2026 - 18:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Ekim Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, öğleye doğru retrodaki Venüs ile Plüton'un karesi altıncı evinde iş gerginliğini mideye taşıyabilir; lifli ve hafif öğünler seç. Üçüncü evdeki Mars sabaha karşı Ay'la karşılaştığında sinirlerin gergin olabilir, el, bilek ve omuz çevrende esneme hareketleri iyi gelir. Gün doğmadan önce Ay ve Satürn'in sekstili bedenini toparlamana yardım ediyor. Akşamın geç saatlerinde Merkür karesi gece geç saate kadar zihninin çalışmasına yol açabilir, yazışmaları erken bırak. Kafeinli içecekleri öğleden sonra azalt, ılık bir bitki çayı iç ve kısa yürüyüşe çık. Yemeklerden sonra kısa bir dolaşma midene yardımcı olur. Omuz ve kollarını ılık suyla rahatlatmak da iyi gelir. Öğünlerini atlamamak sinirlerini sakin tutar. Gece geç saatte telefonu bırakmak uykunu korur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık İkizler Burcu Yorumu

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Bugün Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

İkizler burcu için para kapıda mı? 💰 Bugün finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın