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İkizler Burcu right-white
17 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Ekim Cumartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, sekizinci evden geçen Ay sindirimde ve uyku düzeninde hafif bir dalgalanma yaratabilir; ortak bir sofrada ya da dışarıda yemek yiyorsan ağır ve yağlı seçeneklerden kaçınmak midene iyi gelir. Satürn karesi öğlenin ardından omuzlarına ve üst sırtına ağırlık bindirebilir, kısa esneme araları ver. Altıncı evdeki Venüs retrosu iş stresini bağırsaklara yansıtabilir, lifli ve hafif öğünler tercih et. Akşam sıcak bir bitki çayı içip ışıkları kısmak dinlenmeni kolaylaştırır. Hafta sonu için düzenli bir uyku saati belirlemek de enerjini dengeler. Yemekten sonra on dakikalık hafif bir yürüyüş sindirimi hızlandırır. Gece geç saate kadar süren yazışmaları sonlandırmak uykunu düzenler. Yemekten sonra bir bardak su içmek hazmı kolaylaştırır. Öğle yemeğini atlamamak enerjini dengede tutar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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