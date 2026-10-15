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İkizler Burcu right-white
16 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Ekim Cuma günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, üçüncü evindeki Mars düşünce ve konuşma hızını artırıyor; Satürn'le yaptığı öğle üçgeni odağını toplamana yardım ediyor, ama akşamın geç saatlerinde Ay'ın Neptün'e karesi dikkatinin dağılmasına ve kafanın bulanık hissetmesine neden olabilir. Yoğun bir yazışma ya da toplantıdan önce kısa bir yürüyüş yapmak zihnini toparlar. Kafein miktarını öğleden sonra azaltmak ve ekrandan her saat başı birkaç dakika uzaklaşmak enerjini dengeler. Sekizinci evden geçen Ay uyku düzenini hafifçe bozabilir, aynı saatte yatmaya çalış. Boynunu yana eğerek esnetmek omuz gerginliğini hafifletir. Akşam sıcak bir içecek içip ışıkları kısmak uykuya geçişi kolaylaştırır. Gün içinde yeterince su içmeye özen göster. Bol protein içeren hafif bir akşam yemeği seç.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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