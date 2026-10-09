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İkizler Burcu right-white
10 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Ekim Cumartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, kalp çarpıntısı ya da sinirsel bir huzursuzluk hissedebilirsin, çünkü Yeniay yaratıcılık evinde zihnini hızlandırıyor. Akciğerlerin ve nefesin bugün önem kazanıyor; açık havada beş dakikalık derin nefes molası zihni yavaşlatır. Sabah Ay'ın arkadaş evindeki Satürn'le karşıtlığı omuz ve kol bölgende sertlik yaratabilir, çalışırken her saat başı kollarını gevşetmek iyi gelir. Heyecan ve kahve birleşince uykuya dalmak zorlaşabilir, öğleden sonra kahveyi bırakmak yararlı. Akşam yemeğini hafif tutup ekran süresini kısmak dinlenmeni destekler. Hafif bir germe hareketi gün sonunda ellerindeki ve bileklerindeki gerginliği alır. Bileklerini ve parmaklarını gün içinde birkaç kez açıp kapatmak klavye yorgunluğunu azaltır. Akşam ellerini ılık suyla ovmak kaslarını gevşetir. Öğünlerde acele etmeden yemek sinir sistemini yatıştırır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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