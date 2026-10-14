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İkizler Burcu right-white
15 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Ekim Perşembe günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, konuşma trafiğinin artması sesini yorabilir; üçüncü evindeki Jüpiter ile Güneş'in Jüpiter'le sekstili toplantı ve telefon yoğunluğu getirirken boğazında kuruluk hissedebilirsin. Yanında su şişesi bulundurmak ve arada bir sessiz kalmak sesini korur. Yay'daki Ay yedinci evinden omuz ve kolların üzerindeki gerginliği artırabilir, omuzlarını geriye doğru yavaşça çevirmek rahatlatır. Beşinci evdeki Güneş eğlence ve sosyal planların geç saate kadar uzamasına yol açabilir; gece uykusunu kısaltmamaya özen göster. Boğazın için ılık su ve bal karışımı iyi gelir. Öğleden sonra kafeini azaltıp gün içinde açık havada birkaç dakika durmak yorgunluğunu hafifletir. Gün sonunda boynunu yana eğerek kısa bir esneme yapmak kasları gevşetir. Telefonu omzunla kulağın arasına sıkıştırmak yerine kulaklık kullanmak boynunu korur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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