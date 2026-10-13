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İkizler Burcu right-white
13 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 12:13
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Ekim Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, günlük iş düzeninin yoğunluğu omuz, kol ve akciğer bölgende yorgunluk yaratabilir; Ay'ın altıncı evden geçmesi küçük ayrıntılara fazla takılıp zihnini yormana neden olabilir. Jüpiter'in gün ortasında Ay'a yaptığı kare gün boyu konuşmaktan boğazını yorar, sık sık su içmek ve sessiz molalar vermek iyi gelir. Telefon başında saatlerce kalıyorsan boynunu ve bileklerini her saat başı esnet. Öğleden sonra boşluktaki Ay yüzünden ağır bir spor yerine açık havada derin nefes alıp kısa yürümek daha uygun. Venüs retrosu duygusal bir gerginliği bedene taşıyabilir, sakin bir müzik dengeler. Gece ekrana bakma süresini kısalt. Bol sıvı almak ve kafeini öğleden sonra kesmek enerjini sabit tutar. Bileklerini açıp kapatmak klavye yorgunluğunu azaltır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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