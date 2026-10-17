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İkizler Burcu right-white
18 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Ekim Pazar günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, sekizinci evdeki Ay ile beşinci evdeki Güneş'in akşam kurduğu İlk Dördün, göğüs ve üst sırt çevresinde bir sıkışma ya da çarpıntı hissi bırakabilir; derin ve yavaş nefes almak bu hissi hafifletir. Altıncı evdeki Merkür sabahki Ay uyumuyla sindirim düzenini sade tutmaya çağırıyor. Ağır yemeklerden kaçın, lifli bir kahvaltı yap. Eğlence planlarında geç saate kadar uyanık kalmamaya özen göster. Kısa esneme araları ver, akşam telefonu erkenden kenara bırak. Omuz çevrende biriken gerginliği ılık bir duşla atabilirsin. Yemekten hemen sonra kısa bir tur atmak midene yardımcı olur. Öğle yemeğini atlamamak ve bol su içmek enerjini dengede tutar. Gece boyunca ekran ışığından uzak durmak bedeninin yenilenmesine destek olur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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