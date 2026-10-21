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İkizler Burcu right-white
22 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Ekim Perşembe günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, altıncı evinde geri hareketli Venüs ve yavaşlayan Merkür sindirimini, günlük rutinini ve iş temposunu gözden geçirmeni istiyor; öğünlerini atlamamak ve hafif yemek seçmek bugün sana iyi gelir. Gece burcundaki Uranüs'e Ay'ın karesi zihnini hareketlendirip uykunu hafifletebilir, yatmadan önce ekrana bakma. On birinci evindeki Chiron'la Güneş'in karşıtlığı arkadaş ortamında yaşanan bir kırgınlığın yorgunluk olarak bedene yansımasına yol açabilir. Ay kariyer evinde yönsüz kaldığı için iş yükünü hafifletmeye çalış. Kollarını ve bileklerini ger, kısa bir yürüyüş yap. Yeterince su içmeyi de unutma. Gün içinde birkaç kez nefes egzersizi yap ve kafeini öğleden sonra azalt. Akşam yemeğini hafif tutarsan uykuya geçişin kolaylaşır. Pencereyi açıp odayı havalandır. Akşam çayını erken iç.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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