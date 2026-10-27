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İkizler Burcu right-white
28 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Ekim Çarşamba günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay burcuna geçmişken zihnin hızlı, bedenin de sürekli hareket arıyor; kolların, ellerin ve akciğerlerin bugün özellikle hassas. Öğleye doğru Ay Uranüs'le kavuşunca kalbin hızlı çarpıyormuş gibi hissedebilirsin, bunun çoğunlukla sinirsel bir uyarı olduğunu bil ve üç derin nefes al. Sabahki Plüton üçgeni nefes egzersizlerini daha etkili yapıyor, güne pencereyi açıp derin nefes alarak başlamak iyi gelir. Akşam Satürn'le sekstil, omuzlarını ve ellerini gevşetmeye ayırdığın on dakikayı ödüllendirir. Gün boyu ekran başındaysan her saat başı bileklerini çevir. Geceyi telefondan uzak bitir ki uykun derinleşsin. Yemekleri hafif tutmak ve geceleri ekranı erken kapatmak uykuya dalmanı kolaylaştırır. Yastığın boynunu desteklemiyorsa katlayıp yüksekliğini ayarla. Gün boyu yeterince su iç.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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