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İkizler Burcu right-white
26 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Ekim Pazartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Dolunay on ikinci evinde doğarken bedenin dinlenme, uyku ve rüya alanıyla ilgili mesaj veriyor; gece yarısından sonra uyanıp sabaha kadar düşünmüş olabilirsin. Bugün öğlene kadar yorgun ve hassas hissetmek normal. Güneş altıncı evinde olduğu için sağlık rutinine ufak bir düzen eklemek kolay: sabah erken bir bardak su, akşam hafif yürüyüş yeter. Yöneticin Merkür retroda olduğu için sinir sisteminde dağınıklık hissedersen derin nefes çalışması yap. Gözlerin ve omuzların ekran başında yorulabilir; her saat başı uzağa bakmak ve omuzları gevşetmek rahatlatır. Akşam sakin bir ortam, kısık ışık ve ılık bir içecek dolunayın etkisini hafifletir, böylece uykuya daha kolay geçersin. Telefonu uyku saatinden önce bir odaya bırakmak huzur verir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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