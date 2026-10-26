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İkizler Burcu right-white
27 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 27 Ekim Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 27 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay on ikinci evinde olduğundan dolunayın bıraktığı yorgunluk uykuna yansıyabilir; gece sık uyanmış ya da sabah kalbinin hızlı attığını hissetmiş olabilirsin. Güne iki dakikalık derin nefesle başla, Mars'ın sabah karesi sabırsızlık yaratsa da acele etme. Öğlen Ay ile retro Merkür karşı karşıya gelirken kollarında ve parmaklarında yorgunluk çıkabilir; ekran başında saat başı ellerini silkele, omuzlarını çevir. Akşamüstü Jüpiter karesi, sosyal bir planda fazla yağlı yemenin sana ağır geleceğini hatırlatıyor. Geceyi telefonu uzakta bırakarak bitir. Yastığını boynunu destekleyecek şekilde ayarla. Akşam yemeğini hafif tutmak ve kafeinli içecekleri öğleden sonra bırakmak uykuya dalmanı kolaylaştırır. Zihnini boşaltmak için yatmadan kısa bir not yazabilirsin. Gün sonunda kısa bir yürüyüş de yardımcı olur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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