Sevgili İkizler, bugün iş hayatında radikal bir değişim yapma kararı alabilirsin. Uzun süre boyunca seni yoran ve enerjini tüketen bir işleyişi tamamen değiştirme kararı almak üzeresin. Zira Satürn ile Plüton arasındaki altmışlık açı da bugün sana, 'Düzeni yık' diyor! Ama sen bunu öyle bilinçli bir şekilde yap ki sarsılmayacak kadar sağlam bir güce dönüş!

Tabii tüm bu dönüşüm süreci ilk bakışta biraz riskli gibi görünebilir. Ancak günün sonunda, seni daha güçlü bir konuma taşıyacağı aşikar. Artık geçici çözümlerle ilerlemek yerine, kalıcı ve sağlam bir yapı oluşturmak istiyorsun. Ve tabii ki bunu başaracaksın. Yeni düzenin mimarı olmanın tadını çıkar!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kaçınılmaz bir yüzleşme seni bekliyor. Bekarsan, geçmişte üzerinde derin izler bırakan bir ilişkinin etkilerini taşıyan biriyle karşılaşabilirsin. Ancak unutma ki bu bir tekrar değil, bir kapanış fırsatı. Artık geçmişe veda etmeye ve yeni olana yönelmeye ne dersin? Tabii eğer bir ilişkin varsa, ilişkinin temelini sorgulayabilirsin. Sahi, 'Aşkımız sağlam mı?' sorusuna cevabın var mı? Bu süreçte kendine dürüst olmanı istiyoruz, ilişkinin gerçekleri ile yüzleş ve bir karar ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…