Sevgili İkizler, uzun süredir enerjini tüketen, seni yoran bir işleyişten sıyrılma kararı almak üzeresin. Bugün özellikle de uzun zamandır üzerinde düşündüğün radikal bir değişim kararı hayatını değiştirebilir. Bu değişim, bir nevi iş hayatındaki düzeni yıkma kararı olabilir. Zira Satürn ile Plüton arasındaki altmışlık açı da sana 'Düzeni yık, ama güçlü bir şekilde yeniden inşa et' mesajını veriyor. Bu dönüşüm süreci ilk bakışta biraz riskli gibi görünebilir, belki de biraz korkutucu. Ancak emin olun günün sonunda bu değişim, seni daha güçlü bir konuma taşıyacak.

Artık geçici çözümlerle ilerlemek yerine, kalıcı ve sağlam bir yapı oluşturmak istiyorsun. İş hayatında daha stabil, daha güçlü bir pozisyona geçmek, belki de yeni bir başlangıç yapmak istiyorsun. Ve tabii ki bunu başaracaksın. Yeni düzenin mimarı olmanın keyfini çıkar, çünkü senin için yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde, iş hayatında daha güçlü, daha kararlı ve daha başarılı bir konuma geçeceksin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…