Sevgili İkizler, bugün itibarıyla iş hayatındaki yeniden keşif sürecinin tam ortasında olduğun bir döneme adım attıyorsun. Belki de bir süredir üstlenmiş olduğun bir rol, artık sana dar gelmeye, seni sıkmaya başladı. İşte tam da bu noktada, Güneş ile Plüton'un gökyüzünde oluşturduğu altmışlık, senin için dönüşüm ve değişim rüzgarlarını estiriyor.

Bu farkındalığınla birlikte, iş hayatında belki de yeni bir görev almayı düşünüyorsun, belki de mevcut yaklaşımını tamamen yeniden şekillendiriyorsun. O zaman hemen bu yenilikçi ruhunu işine yansıtmalısın. Önce ne istediğini bul, ardından önüne bak ve kariyer hayatında güçlü bir ilerleme ile zirveye yürü.

Belki de bu süreçte, kendi yeteneklerini ve becerilerini yeniden keşfetme fırsatı bulabilirsin. Hiç düşünmediğin bir kariyer planını bile yoluna çıkaran bu süreçte gözünü dört aç. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…