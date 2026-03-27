Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik olacak gibi görünüyor. Bekar bir İkizler burcuysan, geçmişte yaşadıkların ve kalbinde derin izler bırakan bir ilişkinin etkilerini taşıyan biriyle karşılaşabilirsin. Bu karşılaşma, geçmişin tekrarı gibi görünebilir ancak aslında tam tersi bir durum söz konusu. İşte bu da geçmişine bir veda ve bir kapanış fırsatı. Geçmişine bir çizgi çekme ve geleceğe, yeni olana yönelme zamanı belki de.

Öte yandan, eğer bir ilişkin varsa bugün ilişkilerinin temelini sorgulama ihtiyacı hissedebilirsin. 'Aşkımız sağlam mı?' sorusu belki de kafalarını kurcalayacak. Bu soruya içtenlikle cevap verme zamanı gelmiş olabilir. Kendine karşı dürüst olmanı tavsiye ederiz. İlişkinin gerçekleri ile yüzleş ve bir karar ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…