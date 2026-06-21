Sevgili İkizler, bu hafta başı kendi burcunda ilerleyen Mars yaşam enerjini zirveye taşıyarak hayatına yepyeni bir yön vermen gerektiğini gösteriyor. İster yanlış bir bölümden dönen bir öğrenci ol ister kariyer değiştiren biri, enerjini doğru alana kanalize ederek adımlarını güvence altına alıyorsun. Cesurca aldığın bu radikal kararlar, sana hayranlık uyandıran bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Mars ile Jüpiter altmışlığı vizyonunu genişleterek yurt dışı, akademi veya uzak rotalarla ilgili fırsatları karşına çıkarıyor. Sınırlarını aşarak başvurduğun yeni eğitimler veya projeler ufkunu genişleterek sana büyük bir avantaj sağlıyor. Yüksek enerjin potansiyel fırsatları çekerek başarı ihtimalini artırıyor, bunu en iyi şekilde değerlendir!

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru durağan pozisyondaki Merkür iletişim evinde gecikmeler ve kafa karışıklıkları yaratarak aşk hayatında geçmişin kapısını aralıyor. İlişkin varsa, daha önce çözüldüğünü sandığın eski bir mesele aniden tekrar gündeme gelerek iletişimini sınayabiliyor. Bekarsan, uzun zaman önce hayatından çıkmış eski bir partnerin aniden gönderdiği bir mesajla aklın bütünüyle karışıyor; ancak eski defterleri açmak yerine sessiz kalmayı seçiyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…