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İkizler Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Haziran - 28 Haziran haftası İkizler ve yükselen İkizler burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 22 Haziran - 28 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu haftaya kendi burcunda seyreden Mars'ın hızlandırıcı gücüyle başlayarak hayat yolculuğunda sınırları yeniden çiziyorsun. İçinde bulunduğun ve seni tatmin etmeyen rutin düzeni yıkıp kendi yeteneklerine uygun yepyeni bir eğitim veya gelişim alanına yöneliyorsun. Kendi sınırlarını zorlayan bu savaşçı duruşun, geleceğin adına sana büyük bir saygınlık kazandırarak sıradanlık riskini sıfırlıyor.

Hafta ortasında ise Mars ile Jüpiter altmışlığı ufkunun ötesindeki fırsatları arşa çıkararak seni küresel veya akademik bir vizyona taşıyor. Uzaktan eğitimlere katılmak, farklı şehirlerdeki şansları değerlendirmek veya dil öğrenimine ağırlık vermek sana uzun vadeli bir kazanç sağlıyor. Bilgiye ve büyümeye aç olan bu eşsiz enerjin mi? İşte bu da sana bambaşka kapılar açmanı destekliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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İkizler burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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