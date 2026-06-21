Sevgili İkizler, bu haftaya kendi burcunda seyreden Mars'ın hızlandırıcı gücüyle başlayarak hayat yolculuğunda sınırları yeniden çiziyorsun. İçinde bulunduğun ve seni tatmin etmeyen rutin düzeni yıkıp kendi yeteneklerine uygun yepyeni bir eğitim veya gelişim alanına yöneliyorsun. Kendi sınırlarını zorlayan bu savaşçı duruşun, geleceğin adına sana büyük bir saygınlık kazandırarak sıradanlık riskini sıfırlıyor.

Hafta ortasında ise Mars ile Jüpiter altmışlığı ufkunun ötesindeki fırsatları arşa çıkararak seni küresel veya akademik bir vizyona taşıyor. Uzaktan eğitimlere katılmak, farklı şehirlerdeki şansları değerlendirmek veya dil öğrenimine ağırlık vermek sana uzun vadeli bir kazanç sağlıyor. Bilgiye ve büyümeye aç olan bu eşsiz enerjin mi? İşte bu da sana bambaşka kapılar açmanı destekliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…