Sevgili İkizler, bu hafta başı Güneş ile Neptün karesi hormonal denge ve uyku düzeni üzerinde yanıltıcı bir etki yaratarak seni halsiz hissettirebiliyor. Uyku hijyenine özen gösterip kafeini azaltarak biyoritmine taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine yatıştırıcı bir aromaterapi randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Venüs ile Satürn üçgeni ise diş ve kemik yapını korumak adına tüketeceğin kalsiyum açısından zengin gıdalara yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Estetik müdahaleler için de uygun olan bu süreçte doğru karar verdiğine de emin olmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…