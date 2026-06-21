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İkizler Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 22 Haziran - 28 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 22 Haziran - 28 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu haftaya durağanlaşan Merkür'ün getirdiği zihinsel yavaşlama ile başlayarak duygusal hayatında iletişim kazalarına odaklanıyorsun. Net cümleler duymak yerine, havada kalan laflar ve cevapsız mesajlarla boğuşmak duygusal beklentilerini oldukça zorluyor. Yanlış anlaşılmaları önleme arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinin sarf ettiği küçücük bir sözü yanlış yorumlayıp gereksiz bir alınganlık göstererek aranızdaki uyumu zedeleyebiliyorsun; bu hafta susmak bazen en iyi cevap oluyor. Bekarsan, geçmişten gelen yarım kalmış hikayelerin tekrar önüne düşmesiyle zihnin bulanıyor. Eski bir flörtün tekrar hayatına sızma çabasını reddedip geçmişin karmaşasından kendini koruyarak aklını güvenceye alıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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