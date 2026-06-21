Sevgili İkizler, bu haftaya durağanlaşan Merkür'ün getirdiği zihinsel yavaşlama ile başlayarak duygusal hayatında iletişim kazalarına odaklanıyorsun. Net cümleler duymak yerine, havada kalan laflar ve cevapsız mesajlarla boğuşmak duygusal beklentilerini oldukça zorluyor. Yanlış anlaşılmaları önleme arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinin sarf ettiği küçücük bir sözü yanlış yorumlayıp gereksiz bir alınganlık göstererek aranızdaki uyumu zedeleyebiliyorsun; bu hafta susmak bazen en iyi cevap oluyor. Bekarsan, geçmişten gelen yarım kalmış hikayelerin tekrar önüne düşmesiyle zihnin bulanıyor. Eski bir flörtün tekrar hayatına sızma çabasını reddedip geçmişin karmaşasından kendini koruyarak aklını güvenceye alıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…