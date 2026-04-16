Sevgili İkizler, bugün Koç burcunda gerçekleşen Yeni Ay, geçmişte üzerinde çalıştığın ancak rafa kaldırdığın bir projenin telif veya patent haklarını alman için uygun bir zemin hazırlıyor. Fikirlerini korumak adına hukuki bir süreç başlatabilir veya profesyonel bir işini yüksek bir bedelle satmak için pazarlık masasına oturabilirsin. Zihnindeki eski ama kârlı projeleri nakde çevirmek ve kariyerindeki bireysel başarılarını somut bir kazanca dönüştürmek için bugün harekete geçmelisin.

Finansal alanda, ortaklı mülklerin yönetimi veya biriken bir payın taksimi konusunda ipleri ele alıyorsun. Harcamalarını disipline ederken aslında ne kadar yüksek bir kazanç potansiyelin olduğunu fark etmek sana yeni bir güven verecektir. Bürokratik engelleri aşmanı sağlayacak kilit görüşmeleri de bugün yapabilir. Kısacası, hayatını daha konforlu bir düzene oturtmak için gereken finansal hızı şimdi yakalayabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün duygusal karmaşalar yerini ortak gelecek planlarına bırakıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte radikal bir yer değişimi veya taşınma kararı alarak hayatına yeni bir yön verebilirsin. Onunla yeni bir düzen kurmak mı, işte bunu iyi düşünmelisin! Bekar bir İkizler burcuysan, bugün arkadaş ortamında tanışacağın, zekasıyla seni zorlayan ve dünyaya bakış açını değiştirecek gizemli bir kişiyle ciddi bir çekim yaşayabilirsin. Görünen o ki merak seni aşka sürükleyecek... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...