Sevgili İkizler, bugün bir süredir üzerinde çalıştığın hukuki mesele, akademik onay ya da yurt dışı bağlantılı işin için tam bir final hamlesi yapma vaktin geldi. Eğer pasaport, vize ya da bir mahkeme kararı bekliyorsan, bugün işlerin bir anda hızlandığına şahit olabilirsin. Kendi doğrularını savunurken sergilediğin o tavizsiz duruş, sana daha önce kapalı görünen kapıları birer birer açacaktır. Şimdi küçük detaylarda boğulmayı bırakıp büyük resme odaklanarak asıl kazancı hedefleme zamanı.

Finansal olarak ise özellikle ortaklı mülkler veya aileden kalan bir payın yönetimi konusunda kontrolü ele alıyorsun. Bir süredir senden gizlenen ya da eksik söylenen bir bilgiyi bugün fark edip masadaki payını artıracak o stratejik hamleyi yapabilirsin. Harcamalarını disipline ederken, aslında ne kadar büyük bir kaynağa sahip olduğun gerçeğiyle yüzleşmek sana yeni bir öz güven kazandıracak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün uzakların cazibesi ya da farklı bir dünya görüşüne sahip olan kişinin etkisi altına girebilirsin. Bekar bir İkizler burcuysan, bugün bir eğitim ortamında ya da seyahat esnasında, senin zekanı zorlayacak ve sana yeni ufuklar açacak gizemli kişiyle tanışmaya hazır olmalısın. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte uzakları yakın etmeyi isteyebilirsin. Hayata dair radikal bir taşınma ya da yer değişimi kararı ile ona bir adım daha yaklaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…