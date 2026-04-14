Sevgili İkizler, bugün yönetici gezegenin Merkür’ün Koç burcuna geçmesi, senin için 'gelecek garantisi' oluşturacak somut adımları tetikliyor. Eğer bir süredir ertelediğin bir mülk alımı, kira sözleşmesi yenileme ya da bir gayrimenkul yatırımı planın varsa, bugün şartları netleştirmek için en uygun gün. Artık sadece konuşmak yetmiyor; birikimlerini doğru bir fona aktarmak ya da emeklilik planın gibi uzun vadeli finansal güvenliğini sağlayacak o imzayı atmak için harekete geçiyorsun.

Teknik konularda, özellikle bilgisayar, araç ya da iş ekipmanları gibi hayatını kolaylaştıran araçların alım-satımı veya yenilenmesi gündemine gelebilir. Eğer bir süredir devam eden bir sigorta takibi veya tazminat sürecin varsa, bugün bürokratik engelleri hızla aşmanı sağlayacak o kilit görüşmeyi yapabilirsin. Görünen o ki bugün zihnindeki hızı, hayatını daha konforlu ve güvenli bir düzene oturtmak için kullanacaksın.

Peki ya aşk? Bugün partnerinle sadece günü kurtarmak değil, ortak bir ev düzeni kurmak ya da büyük bir satın alma planı üzerine ciddi bir karar alabilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, aranızdaki maddi dengeleri dürüstçe konuşmak bağınızı güçlendirecektir. Bekar bir İkizler burcuysan, bugün geleceğe yönelik sağlam hedefleri olan, dürüstlüğü ve net tavrıyla seni şaşırtacak kişiyle bir yatırım veya iş ortamında tanışabilirsin. Profesyonel başlayan ilişki ise zamanla romantikleşebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…