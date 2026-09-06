Sevgili Boğa, bu hafta evle ilgili beklenmedik ama ertelenemeyecek bir masraf çıkabilir. Haftanın başındaki Ay-Jüpiter etkisi işi büyütmeden çözmek isterken Venüs’ün Akrep’e geçişi bir başkasının fikrini de hesaba katmanı gerektirebilir. Tamir ettirilecek bir şey varsa ilk çözümü kabul etmek yerine gerçekten ne yapılması gerektiğini öğren; bazen küçük bir onarım düşündüğünden daha yeterli olabilir. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…