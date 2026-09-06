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Boğa Burcu right-white
7 - 13 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.09.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 7 Eylül - 13 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 7 Eylül - 13 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, haftanın başında evinle ya da ailenle ilgili bir konuda hareketlilik olabilir. Ay-Jüpiter kavuşumu evde yapılacak bir değişiklik, ailece verilecek bir karar ya da yaşam alanını daha rahat hale getirecek bir plan için seni heveslendirebilir. Perşembe günü Başak’ta gerçekleşen Yeni Ay ise odağını keyif aldığın şeylere çeviriyor. Son zamanlarda yalnızca yapılması gerekenlerle uğraştıysan kendine ait bir planı yeniden hayatına sokmak isteyebilirsin.

Para tarafında bu hafta doğrudan harcamadan çok, bir başkasının teklifi ya da senden beklediği bir katkı önemli olabilir. Venüs karşıt burcun Akrep’e geçerken birlikte yapılacak bir plan için senin bütçeni aşan bir rakam konuşulursa sırf karşı taraf istiyor diye kabul etme. Hafta sonuna doğru ayrıntıları daha rahat görmeye başlayabilirsin; özellikle ödeyeceğin rakama nelerin dahil olduğunu baştan öğrenmek işini kolaylaştırır.

Peki ya aşk? Venüs’ün karşıt burcuna geçmesiyle ilişkiler önümüzdeki dönemin önemli konularından biri haline geliyor. Sevgilin varsa aranızda güven, sadakat ya da birbirinize ne kadar alan bıraktığınız üzerine bir konuşma yapılabilir. Hayatında biri yoksa senden hoşlandığını hemen belli etmeyen ama davranışlarıyla ilgisini gösteren biri dikkatini çekebilir. Sürekli işaret aramak yerine konuşmanın kendi halinde ilerlemesine izin ver. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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