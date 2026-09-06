Sevgili Boğa, haftanın başında evinle ya da ailenle ilgili bir konuda hareketlilik olabilir. Ay-Jüpiter kavuşumu evde yapılacak bir değişiklik, ailece verilecek bir karar ya da yaşam alanını daha rahat hale getirecek bir plan için seni heveslendirebilir. Perşembe günü Başak’ta gerçekleşen Yeni Ay ise odağını keyif aldığın şeylere çeviriyor. Son zamanlarda yalnızca yapılması gerekenlerle uğraştıysan kendine ait bir planı yeniden hayatına sokmak isteyebilirsin.

Para tarafında bu hafta doğrudan harcamadan çok, bir başkasının teklifi ya da senden beklediği bir katkı önemli olabilir. Venüs karşıt burcun Akrep’e geçerken birlikte yapılacak bir plan için senin bütçeni aşan bir rakam konuşulursa sırf karşı taraf istiyor diye kabul etme. Hafta sonuna doğru ayrıntıları daha rahat görmeye başlayabilirsin; özellikle ödeyeceğin rakama nelerin dahil olduğunu baştan öğrenmek işini kolaylaştırır.

Peki ya aşk? Venüs’ün karşıt burcuna geçmesiyle ilişkiler önümüzdeki dönemin önemli konularından biri haline geliyor. Sevgilin varsa aranızda güven, sadakat ya da birbirinize ne kadar alan bıraktığınız üzerine bir konuşma yapılabilir. Hayatında biri yoksa senden hoşlandığını hemen belli etmeyen ama davranışlarıyla ilgisini gösteren biri dikkatini çekebilir. Sürekli işaret aramak yerine konuşmanın kendi halinde ilerlemesine izin ver. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…