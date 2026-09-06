Sevgili Boğa, haftanın ilk günlerinde evde yapacağın işler düşündüğünden daha fazla hareket etmene neden olabilir. Dolap düzenlemek, temizlik yapmak ya da uzun süredir el atmadığın bir işi bitirmek istiyorsan hepsini tek güne sıkıştırma. Özellikle eğilip kalkmayı gerektiren işlerde arada doğrulup birkaç dakika dinlenmek iyi olabilir. Haftanın geri kalanında kendine daha sakin bir program bırakmaya çalış. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…