Sevgili Boğa, Venüs’ün karşıt burcun Akrep’e geçmesiyle ilişkinde güven, sadakat ve birbirinize ne kadar alan bıraktığınız daha çok konuşulabilir. Sevgilinin bir davranışı kafana takılıyorsa kendi içinde büyütmek yerine doğrudan sor. Fakat konuşmayı “sen zaten hep böylesin” noktasına götürme; o anda seni rahatsız eden neyse oradan ilerle. Böylece geçmişteki bütün meseleleri aynı masaya yığmadan çözüm bulabilirsiniz.

Hayatında biri yoksa ilgisini hemen belli etmeyen biri merakını uyandırabilir. Onun her hareketine ayrı anlam yüklemek yerine, seninle konuşmak için kendi isteğiyle fırsat yaratıp yaratmadığına bak. Sen de merak ediyorsan küçük bir adım atabilirsin ama bütün iletişimi tek başına taşımamaya çalış. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…